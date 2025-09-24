На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших при атаке на Белгород

Гладков: количество раненных при ракетном обстреле Белгорода увеличилось до шести
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области число пострадавших при ракетном обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до шести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Атаки на наш регион продолжаются. Количество раненных при ракетном обстреле Белгорода увеличилось до шести. Мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 г. Белгорода», — уточнил он.

Поселок Красная Яруга и район остались без света. По словам Гладкова, аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.

Кроме того, возникли проблемы с водоснабжением. Губернатор поручил организовать подвоз воды, к утру эта работа будет сделана.

Незадолго до этого Гладков сообщал о пяти пострадавших при ракетном обстреле Белгорода.

Ракета ударила по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения конечностей. Скорая помощь доставила пострадавших в городскую больницу №2. Еще одного пострадавшего — мужчину с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением — отправили в областную клиническую больницу. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.

