Удары ВСУ в Запорожской области привели к потерям среди врачей скорых

Балицкий: из-за ударов ВСУ в Запорожской области есть потери среди врачей скорых
Екатерина Штукина/РИА Новости

В Запорожской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть потери среди сотрудников скорой медицинской помощи. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Также губернатор рассказал российскому лидеру, что в Запорожской области серьезная нехватка медицинских кадров, особенно врачей первой категории. Балицкий подчеркнул, что правительство региона делает все возможное для того, чтобы решить этот вопрос.

Незадолго до этого глава региона рассказал, что ВСУ помимо всего прочего в очередной раз нанесли удар по критически важной инфраструктуре Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре. По его словам, в результате атаки высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» получила повреждения и оказалась отключена. Она была последней действовавшей внешней линией, питавшей станцию.

Ранее ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи в херсонских Алешках, есть пострадавшие.

