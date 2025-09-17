На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи в херсонских Алешках, есть пострадавшие

Сальдо: в Алешках при атаке БПЛА ВСУ пострадали врач и водитель скорой помощи
Телеграм-канал «Андрей Алексеенко»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по машине скорой помощи в городе Алешки Херсонской области, пострадали водитель и врач. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Алешках по пути следования к месту вызова противником нанесен удар по машине скорой медицинской помощи», — сказал он.

Сальдо уточнил, что пострадавших госпитализировали с диагнозами: контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

5 сентября сообщалось, что три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате детонации мины в Алешках Херсонской области.

31 августа губернатор Владимир Сальдо сообщил, что пять мирных жителей попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. По его словам, медики не смогли спасти жительницу Алешек. Еще два жителя получили ранения, им оказали помощь на месте. Помимо этого, пострадала женщина в Голой Пристани, ее госпитализировали.

Ранее в Минобороны Эстонии признали экологические риски атак ВСУ на порт в Усть-Луге.

