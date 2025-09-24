На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский военкор призвал солдат показывать лицо во время интервью

Военкор Сладков заявил, что против ношения бойцами ВС России масок на интервью
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале высказался против ношения масок и балаклав героями спецоперации на Украине во время записи интервью на видео.

По его словам, бойцы не должны носить маски и рассказывать людям о своей работе с закрытым лицом. Военкор объяснил, что если солдат выполняет секретные задания и боится за безопасность семьи, то ему не нужно появляться в кадре.

«Не дай бог там охотятся — есть и повара в масках, и у каждого свой агрессивный позывной... И чем агрессивнее позывной, тем маска больше», — рассказал Сладков.

Он добавил, что современные технологии позволяют идентифицировать личность человека даже в балаклаве. Журналист объяснил, что в его практике были случаи, когда он снимал «уникальных» военных в масках и обещал раскрыть их личности после окончания СВО.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине для настоящего и будущего страны. Он подчеркнул, что РФ должна достигнуть тех целей, которые президент Владимир Путин ставил с самого начала СВО.

Ранее в Кремле рассказали о перестройке российской экономики под нужды СВО.

