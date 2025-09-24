Российский военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале высказался против ношения масок и балаклав героями спецоперации на Украине во время записи интервью на видео.

По его словам, бойцы не должны носить маски и рассказывать людям о своей работе с закрытым лицом. Военкор объяснил, что если солдат выполняет секретные задания и боится за безопасность семьи, то ему не нужно появляться в кадре.

«Не дай бог там охотятся — есть и повара в масках, и у каждого свой агрессивный позывной... И чем агрессивнее позывной, тем маска больше», — рассказал Сладков.

Он добавил, что современные технологии позволяют идентифицировать личность человека даже в балаклаве. Журналист объяснил, что в его практике были случаи, когда он снимал «уникальных» военных в масках и обещал раскрыть их личности после окончания СВО.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине для настоящего и будущего страны. Он подчеркнул, что РФ должна достигнуть тех целей, которые президент Владимир Путин ставил с самого начала СВО.

Ранее в Кремле рассказали о перестройке российской экономики под нужды СВО.