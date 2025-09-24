В Кремле рассказали о перестройке российской экономики под нужды СВО

Песков заявил, что все потребности ВС РФ покрываются с лихвой

Все потребности российских войск в настоящее время покрываются с лихвой. Об этом в ходе интервью для радио РБК сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что экономика во многом перестроилась под нужды специальной военной операции (СВО) на Украине. Более того, в стране высокий добровольческий ресурс, что позволяет комплектовать подразделения Вооруженных сил РФ.

«Экономика <...> перестроилась <...> таким образом, что все потребности фронта покрываются с лихвой», — подчеркнул представитель Кремля.

11 июня президент РФ Владимир Путин провел в Кремле совещание по государственной программе вооружения, рассчитанной на 2027–2036 годы. На встрече российский лидер потребовал заранее готовить инфраструктуру для размещения новых систем вооружения, а не оставлять их «в чистом поле». По его словам, необходимые для строительства и модернизации инфраструктуры финансовые ресурсы надо закрепить в соответствующей государственной программе отдельной строкой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов потребовал завершить создание эффективной системы обеспечения войск БПЛА.