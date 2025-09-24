Песков заявил, что СВО нужно для будущего России

Песков: РФ продолжает спецоперацию на Украине для настоящего и будущего страны

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине для настоящего и будущего страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

Он подчеркнул, что Россия должна достигнуть тех целей, которые президент Владимир Путин ставил с самого начала СВО.

Пресс-секретарь добавил, что РФ продолжает спецоперацию, чтобы обеспечивать свои интересы.

В этом же интервью Песков напомнил, что Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом.

Представитель Кремля также выразил недоумение отказом президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Путин заявил, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины.