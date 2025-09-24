Названо количество уничтоженных за ночь дронов над территорией России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 70 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, силы ПВО ВС РФ работали в течение прошедшей ночи с 23:00 часов мск до 7:00 часов мск.

Украинские дроны были уничтожены или перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе была отражена массированная атака беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

Бочаров уточнил, что из-за падения обломков дронов в нескольких районах региона произошли возгорания сухой растительности. Их удалось оперативно ликвидировать.

При этом в Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, в настоящее время на линии электропередачи работают ремонтные бригады.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов силами противовоздушной обороны (ПВО) в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.