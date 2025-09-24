В Ростовской области силы ПВО отражают атаку БПЛА

В Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Ростовской области силы и средства ПВО отражают атаку БПЛА в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах», — говорится в публикации.

Слюсарь сообщил, что в станице Базковской Шолоховского района загорелся частный дом. На место выехали дежурно-спасательные службы. При этом информация о пострадавших уточняется.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT заявил о серии взрывов над Таганрогом. По словам очевидцев, город подвергся атаке украинских дронов. В небе были видны вспышки и дым, произошло от пяти до семи взрывов. В населенном пункте сработала сирена оповещения о воздушной опасности.

Также в Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО с 19:00 до 23:00 мск уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.