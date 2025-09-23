На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАТО заявили о готовности использовать все методы обороны

НАТО: альянс готов ответить любыми способами для защиты союзников
Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

В НАТО заявили, что готовы использовать любые методы обороны для защиты союзников. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

«НАТО и союзники будут использовать все необходимые военные и невоенные средства в соответствии с международным правом для защиты себя и сдерживания всех угроз со всех направлений. Мы продолжим отвечать так, как посчитаем нужным в соответствии со временем, местом и способом», — говорится в заявлении.

В альянсе напомнили, что приверженность НАТО пятой статье Устава «нерушима».

23 сентября министр обороны Швеции Пол Йонсон, комментируя инцидент с беспилотниками в Польше и обвинения Эстонии в адрес России из-за истребителей МиГ-31, заявил, что королевство «применит силу» в случае нарушения воздушного пространства страны.

До этого эстонский дипломат Йонатан Всевиов заявил, что Эстония якобы располагает «неопровержимыми доказательствами» нарушения ее воздушного пространства со стороны России.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Власти Эстонии заявили, что они пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения. Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса, которая предполагает проведение консультаций в случае, если, по мнению какой-либо страны — члена НАТО, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой.

Ранее датский аэропорт приостановил работу из-за беспилотников.

