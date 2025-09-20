Эстония обвинила Россию в нарушении границ. Москва утверждает, что МиГи пролетали планово

Три российских МиГ-31 утром в пятницу, 19 сентября, совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Эстония утверждает, что самолеты пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. По словам представителей эстонских вооруженных сил, летчики действовали с выключенными транспондерами, без плана полета и без связи с диспетчерами.
Для перехвата были подняты итальянские F-35, дежурившие в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии, а также шведские JAS 39 Gripen и финские F/A-18 Hornet.
Минобороны РФ заявляет, что полет проходил исключительно над нейтральными водами и граница нарушена не была.
Реакция Эстонии и НАТО
Эстонское министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Премьер Кристьян Михал заявил, что правительство обратилось к НАТО за консультациями по статье 4 Устава альянса (положение о консультациях в случае угрозы безопасности). Совет НАТО, по его словам, соберется для обсуждения ситуации и для оценки возможных дополнительных мер в ответ на действия России.
Руководство ЕС и США выразило солидарность с Эстонией, подчеркнув приверженность защите воздушного пространства стран-членов альянса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте охарактеризовал действия российских летчиков как «непрофессиональные», а спикер альянса Оана Лунгеску назвала их «очередным примером безрассудного поведения России».
Жесткие заявления прозвучали также из Варшавы, Вильнюса и Риги.
Страны Балтии и Польша потребовали усилить систему противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО, а также увеличить число боевых вылетов союзников в регионе. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности «ответить на любую провокацию». Лидеры Латвии и Литвы подчеркнули, что события указывают на необходимость более плотного контроля над Балтийским регионом, включая дополнительные радары и расширение присутствия НАТО.
Президент США Дональд Трамп заявил: «Мне это не нравится. Это может обернуться большими неприятностями». Он пообещал дополнительные комментарии позже.
Позиция России
Москва отрицает факт нарушения границы. По заявлению Минобороны РФ, три МиГ-31 выполняли плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Военное ведомство утверждает, что маршрут проходил исключительно над нейтральными водами Балтийского моря и на расстоянии не менее 3 км от острова Вайндлоо.
«Воздушное пространство Эстонии не нарушалось. Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами», – говорится в официальном сообщении Минобороны.
Там подчеркнули, что все действия российских экипажей фиксировались средствами объективного контроля и не содержат признаков нарушений.
Москва расценивает обвинения Эстонии как необоснованные и политизированные.
Подобные случаи
По данным НАТО, в 2024 году истребители альянса поднимались на перехват российских самолетов более 300 раз, большинство случаев было зафиксировано в регионе Балтики. Обычно речь идет о полетах без включенных транспондеров и без подачи планов маршрута. Такие эпизоды фиксировались и в воздушном пространстве у границ Великобритании, Норвегии и Польши, что также вызывало протесты со стороны этих стран.
В мае 2025 года Финляндия заявила, что два российских самолета могли пересечь ее границу, а в июне того же года Хельсинки сообщил о новом предполагаемом нарушении воздушного пространства. Оба эпизода стали предметом расследования и окончательно не подтверждены независимыми источниками.
Россия отвергает подобные заявления, утверждая, что ее ВКС действуют исключительно в международном воздушном пространстве.
В сентябре 2025 года Польша сообщила, что несколько российских беспилотников пересекли ее границу и упали в приграничных районах. Инцидент вызвал официальные протесты и обсуждения в рамках НАТО. Варшава заявила, что рассматривает эти события как прямое нарушение суверенитета. Россия отрицает обвинения.