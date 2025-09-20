Эстония обвинила Россию в нарушении границ. Москва утверждает, что МиГи пролетали планово

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.

Три российских МиГ-31 утром в пятницу, 19 сентября, совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Эстония утверждает, что самолеты пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. По словам представителей эстонских вооруженных сил, летчики действовали с выключенными транспондерами, без плана полета и без связи с диспетчерами.

Для перехвата были подняты итальянские F-35, дежурившие в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии, а также шведские JAS 39 Gripen и финские F/A-18 Hornet.

Минобороны РФ заявляет, что полет проходил исключительно над нейтральными водами и граница нарушена не была.

Реакция Эстонии и НАТО

Эстонское министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Премьер Кристьян Михал заявил, что правительство обратилось к НАТО за консультациями по статье 4 Устава альянса (положение о консультациях в случае угрозы безопасности). Совет НАТО, по его словам, соберется для обсуждения ситуации и для оценки возможных дополнительных мер в ответ на действия России.

Руководство ЕС и США выразило солидарность с Эстонией, подчеркнув приверженность защите воздушного пространства стран-членов альянса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте охарактеризовал действия российских летчиков как «непрофессиональные», а спикер альянса Оана Лунгеску назвала их «очередным примером безрассудного поведения России».

Жесткие заявления прозвучали также из Варшавы, Вильнюса и Риги.

Страны Балтии и Польша потребовали усилить систему противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО, а также увеличить число боевых вылетов союзников в регионе. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности «ответить на любую провокацию». Лидеры Латвии и Литвы подчеркнули, что события указывают на необходимость более плотного контроля над Балтийским регионом, включая дополнительные радары и расширение присутствия НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил: «Мне это не нравится. Это может обернуться большими неприятностями». Он пообещал дополнительные комментарии позже.

Позиция России

Москва отрицает факт нарушения границы. По заявлению Минобороны РФ, три МиГ-31 выполняли плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Военное ведомство утверждает, что маршрут проходил исключительно над нейтральными водами Балтийского моря и на расстоянии не менее 3 км от острова Вайндлоо.

«Воздушное пространство Эстонии не нарушалось. Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами», – говорится в официальном сообщении Минобороны.

Там подчеркнули, что все действия российских экипажей фиксировались средствами объективного контроля и не содержат признаков нарушений.

Москва расценивает обвинения Эстонии как необоснованные и политизированные.

Подобные случаи

По данным НАТО, в 2024 году истребители альянса поднимались на перехват российских самолетов более 300 раз, большинство случаев было зафиксировано в регионе Балтики. Обычно речь идет о полетах без включенных транспондеров и без подачи планов маршрута. Такие эпизоды фиксировались и в воздушном пространстве у границ Великобритании, Норвегии и Польши, что также вызывало протесты со стороны этих стран.

В мае 2025 года Финляндия заявила, что два российских самолета могли пересечь ее границу, а в июне того же года Хельсинки сообщил о новом предполагаемом нарушении воздушного пространства. Оба эпизода стали предметом расследования и окончательно не подтверждены независимыми источниками.

Россия отвергает подобные заявления, утверждая, что ее ВКС действуют исключительно в международном воздушном пространстве.

В сентябре 2025 года Польша сообщила, что несколько российских беспилотников пересекли ее границу и упали в приграничных районах. Инцидент вызвал официальные протесты и обсуждения в рамках НАТО. Варшава заявила, что рассматривает эти события как прямое нарушение суверенитета. Россия отрицает обвинения.