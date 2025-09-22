В Эстонии заявили, что могут доказать нарушение ее воздушного пространства Россией

Эстония располагает «неопровержимыми доказательствами» якобы нарушения ее воздушного пространства со стороны России. Об этом заявил эстонский дипломат Йонатан Всевиов телерадиокомпании ERR.

«У нас есть неопровержимые доказательства этого, и не только у нас, у всех наших союзников. Эти доказательства существуют», — подчеркнул он.

22 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безосновательными заявления о нарушении российскими самолетами воздушного пространства стран Европы.

19 сентября три российских МиГ-31 совершали перелет над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Эстония заявила, что они пересекли ее воздушное пространство у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса.

Ранее Германия подняла истребители из-за российского самолета-разведчика.