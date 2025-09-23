Собянин раскрыл количество сбитых на подлете к Москве БПЛА за сутки

Собянин: до 41 выросло число сбитых на подлете к Москве беспилотников за сутки

Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников за сутки выросло до 41. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

По словам главы города, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку пяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве.

Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

С вечера 22 сентября на подлете к Москве было сбито более 20 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводился план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

Под утро в подмосковном Реутове были слышны взрывы, после которых оказались повреждены четыре автомобиля.

До этого Минобороны сообщало, что 22 сентября с 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский БПЛА.

