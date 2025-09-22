На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве самолет пролетел над крышами домов на экстремально малой высоте

SHOT: самолет пролетел над крышами многоэтажек в Новой Москве
true
true
true

В Новой Москве самолет пролетел над крышами жилых многоэтажных домов на экстремально низкой высоте. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, пилот воздушного судна специально летел на бреющем полете из-за украинских беспилотников в небе. Самолет направлялся в сторону аэропорта Внуково.

По словам местных жителей, сначала они услышали сильный гул и немного испугались, увидев, как самолет пролетает над домами.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работали экстренные службы. Позже глава города сообщил об уничтожении еще четырех дронов.

На этом фоне Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер». По его данным, в авиагавани Шереметьево задерживались девять рейсов, в Домодедово — три самолета, а во Внуково — шесть.

Ранее стало известно, что Германия поддержит Украину в разработке средств для атак на Россию.

