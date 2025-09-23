В подмосковном Реутове раздались взрывы

В Реутове в результате взрывов повреждены четыре автомобиля

В подмосковном Реутове в результате происшедших взрывов было повреждено четыре автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Филипп Науменко.

По его словам, вечером в районе улицы Строителей были слышны «сильные хлопки».

Науменко отметил, что пострадавших и разрушений нет. Четыре автомобиля получили повреждения. Угроза для горожан отсутствует.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и доверять информации исключительно из проверенных официальных источников.

С вечера 22 сентября на подлете к Москве было сбито более 20 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводился план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

В Минобороны России сообщили о ликвидации 339 БПЛА за сутки. Также средствами противовоздушной обороны было сбито семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов экстремально низко.