Силы ПВО сбили еще два БПЛА на подлете к Москве

Собянин: еще два направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ сбили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее вечером на подлете к Москве сбили 20 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводили план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

22 сентября в Минобороны России сообщали о ликвидации 339 БПЛА за сутки. Также средствами противовоздушной обороны было сбито семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

Также в ведомстве рассказали, что с 15:00 мск понедельника до полуночи российские системы ПВО сбили 81 украинский беспилотник над рядом областей Российской Федерации.

