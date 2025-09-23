На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Средства ПВО уничтожили 81 дрон над регионами России

Силы ПВО поразили 81 украинский БПЛА над регионами России
Efrem Lukatsky/AP

Российские системы ПВО сбили 81 украинский беспилотник над рядом областей Российской Федерации. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«22 сентября с 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря», — отметили в оборонном ведомстве.

До этого министерство обороны сообщило об уничтожении 339 украинских беспилотников за прошедшие сутки. Согласно сводке российского оборонного ведомства, наряду с этим, системы ПВО перехватили семь управляемых авиабомб, а также два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО HIMARS.

В том числе силы ПВО РФ за несколько часов уничтожили 28 украинских дронов в небе над Белгородской областью.

Ранее системы ПВО уничтожили два дрона, летевших на Москву.

