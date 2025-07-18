Путин и Эрдоган согласовали общую позицию по Сирии

Путин и Эрдоган подчеркнули важность скорейшей стабилизации ситуации в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули важность скорейшей стабилизации ситуации в Сирии путем диалога и укрепления национального согласия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Выразив глубокую обеспокоенность в связи с недавним всплеском насилия в этой стране, лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба лидера акцентировали внимание на необходимости соблюдения суверенитета, единства и территориальной целостности ближневосточного государства.

В пятницу, 18 июля, администрация президента Турции сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между Путиным и Эрдоганом. Согласно опубликованному сообщению, президенты обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между государствами, а также текущую обстановку вокруг Украины.

В ходе телефонного разговора турецкий лидер также заявил российскому коллеге о необходимости начала третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом, выразив готовность организовать их в Стамбуле.

Ранее Путин и Эрдоган условились оставаться в контакте по всем вопросам.