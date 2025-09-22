В Энергодаре при атаке дрона ВСУ пострадал коммунальщик

Мэр Пухов: коммунальщик ранен в результате атаки беспилотника ВСУ на Энергодар

В Энергодаре Запорожской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сотрудник коммунальных служб получил тяжелые ранения. Об этом сообщил мэр города — спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что всего Энергодар атаковали четыре беспилотника ВСУ. Аппараты ударили по территории предприятия, входящего в систему жизнеобеспечения города, подчеркнул мэр.

«В результате атаки тяжелое ранение получил слесарь «Водозабора» 1962 года рождения. Пострадавший был немедленно эвакуирован в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь», — написал Пухов.

Мэр добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Масштаб причиненного ущерба уточняется.

19 сентября Пухов сообщил, что дрон ВСУ атаковал АЗС в Энергодаре. По его словам, повреждения получили несколько автомобилей. Также в результате удара пострадали два человека, подчеркнул глава города.

Ранее украинский беспилотник дважды ударил по машине электриков в Энергодаре.