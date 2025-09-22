На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Энергодаре при атаке дрона ВСУ пострадал коммунальщик

Мэр Пухов: коммунальщик ранен в результате атаки беспилотника ВСУ на Энергодар
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

В Энергодаре Запорожской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сотрудник коммунальных служб получил тяжелые ранения. Об этом сообщил мэр города — спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что всего Энергодар атаковали четыре беспилотника ВСУ. Аппараты ударили по территории предприятия, входящего в систему жизнеобеспечения города, подчеркнул мэр.

«В результате атаки тяжелое ранение получил слесарь «Водозабора» 1962 года рождения. Пострадавший был немедленно эвакуирован в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь», — написал Пухов.

Мэр добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Масштаб причиненного ущерба уточняется.

19 сентября Пухов сообщил, что дрон ВСУ атаковал АЗС в Энергодаре. По его словам, повреждения получили несколько автомобилей. Также в результате удара пострадали два человека, подчеркнул глава города.

Ранее украинский беспилотник дважды ударил по машине электриков в Энергодаре.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами