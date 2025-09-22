В Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали дети

Гладков: четыре мирных жителя пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область

Четыре человека пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Одной из целей стал коммерческий объект в Белгороде. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) здесь пострадал мужчина — у него диагностировали осколочное ранение ноги. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2.

Другой беспилотник атаковал легковой автомобиль в поселке Северный, расположенном в Белгородском районе. Транспортное средство, а также один частный жилой дом получили повреждения.

«Пострадали два ребенка. Восьмилетняя девочка с осколочным ранением ноги и 12-летний мальчик с баротравмой доставляются бригадами скорой помощи в детскую клиническую больницу», — подчеркивается в заявлении.

В селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе при атаке ВСУ пострадал мужчина. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с баротравмой, осколочными ранениями ног, плеча, спины и головы, а также минно-взрывной травмой. Ожидается, что после оказания помощи его переведут в областную клиническую больницу.

Ранее украинский БПЛА детонировал у здания администрации Белгорода.