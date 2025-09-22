На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали дети

Гладков: четыре мирных жителя пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Четыре человека пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Одной из целей стал коммерческий объект в Белгороде. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) здесь пострадал мужчина — у него диагностировали осколочное ранение ноги. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2.

Другой беспилотник атаковал легковой автомобиль в поселке Северный, расположенном в Белгородском районе. Транспортное средство, а также один частный жилой дом получили повреждения.

«Пострадали два ребенка. Восьмилетняя девочка с осколочным ранением ноги и 12-летний мальчик с баротравмой доставляются бригадами скорой помощи в детскую клиническую больницу», — подчеркивается в заявлении.

В селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе при атаке ВСУ пострадал мужчина. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с баротравмой, осколочными ранениями ног, плеча, спины и головы, а также минно-взрывной травмой. Ожидается, что после оказания помощи его переведут в областную клиническую больницу.

Ранее украинский БПЛА детонировал у здания администрации Белгорода.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами