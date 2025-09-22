Российские войска ликвидировали свыше шести дронов в одном из регионов

Более шести беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) было ликвидировано на подлете к Севастополю, еще один — над полем в районе поселка Качи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастопольской области Михаил Развожаев.

«По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 6 беспилотников на подлете к Севастополю и один, по предварительной информации, над полем в районе Качи», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, в результате атаки в регионе загорелась трава. Гражданские объекты в Севастополе и в авкатории не пострадали, подчеркнул губернатор.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работали экстренные службы. Позже мэр сообщил об уничтожении еще двух дронов.

22 сентября мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что попросит главу Крыма ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня после атаки украинских войск на Форос. Глава города отметила, что сейчас действует режим ЧС муниципального уровня.

Ранее силы ПВО ликвидировали три дрона ВСУ над Тульской областью.