На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска ликвидировали свыше шести дронов в одном из регионов

Губернатор Развожаев: более шести дронов ВСУ сбили в Севастопольской области
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Более шести беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) было ликвидировано на подлете к Севастополю, еще один — над полем в районе поселка Качи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастопольской области Михаил Развожаев.

«По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 6 беспилотников на подлете к Севастополю и один, по предварительной информации, над полем в районе Качи», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, в результате атаки в регионе загорелась трава. Гражданские объекты в Севастополе и в авкатории не пострадали, подчеркнул губернатор.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работали экстренные службы. Позже мэр сообщил об уничтожении еще двух дронов.

22 сентября мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что попросит главу Крыма ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня после атаки украинских войск на Форос. Глава города отметила, что сейчас действует режим ЧС муниципального уровня.

Ранее силы ПВО ликвидировали три дрона ВСУ над Тульской областью.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами