Силы ПВО ликвидировали три дрона ВСУ над Тульской областью

Глава Тульской области Миляев: системы ПВО ликвидировали три беспилотника ВСУ
Телеграм-канал «Дмитрий Миляев»

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по защите воздушного пространства нашего региона <...> Уничтожены 3 беспилотных средства», — говорится в сообщении.

По данным главы области, пострадавших в результате падения обломков нет. Миляев отметил, что повреждений инфраструктуры и зданий после атаки также не зафиксировано.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работали экстренные службы. Позже мэр сообщил об уничтожении еще двух дронов.

До этого Минобороны сообщили о ликвидации 339 беспилотных летательных аппаратов Украины за сутки. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

Ранее системы ПВО уничтожили еще два дрона, летевших на Москву.

Атаки БПЛА на Россию
