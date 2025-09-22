На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО сбили семь украинских дронов, атаковавших Москву

Собянин: силы ПВО пресекли атаку семи беспилотных средств на Москву
Константин Михальчевский/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Как пишет Telegram-канал Baza, в столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников ввели план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

До этого в Минобороны России сообщили о ликвидации 339 беспилотных летательных аппаратов Украины за сутки. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.

Атаки БПЛА на Россию
