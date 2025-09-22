На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму собираются ввести режим ЧС после атаки ВСУ

Режим ЧС республиканского уровня хотят ввести в Крыму
Gvozdovskaya Anna/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале сообщила, что попросит главу Крыма ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня после атаки украинских войск на Форос.

Глава города отметила, что сейчас действует режим ЧС муниципального уровня.

«Предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 млн рублей. На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов», — говорится в посте.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

13 пострадавших при атаке беспилотников в Крыму были доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им оказали специализированную помощь.

Также украинский дрон атаковал отель Luciano Wellness & SPA Foros во время проведения банкета.

Ранее сообщалось, что туроператоры ожидают массовых отмен туров в Крым.

