Системы ПВО отражают попытку атаки беспилотников на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают попытку атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«На местах работают все экстренные службы», — написал глава города.

Накануне вечером дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

13 пострадавших при атаке БПЛА в Крыму были доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им была оказана всесторонняя специализированная помощь.

Ранее украинский беспилотник детонировал у здания администрации Белгорода.