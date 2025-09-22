На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали промышленный объект в Астраханской области

Бабушкин: украинские дроны атаковали промышленный объект в Астраханской области
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские дроны атаковали промышленный объект, находящийся на территории Астраханской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Главной целью ВСУ был промышленный объект региона. При падении обломков возникли локальные очаги возгорания», — говорится в сообщении.

Он добавил, что специалисты МЧС уже потушили пожар.

Кроме того, при атаке украинской армии пострадала местная жительница. Ее госпитализировали с осколочными ранениями.

В ночь на 22 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 114 украинских дронов над территорией страны.

Из них 25 БПЛА были ликвидированы над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 — над Белгородской областью, 13 — над Астраханской областью, 10 — над Крымом, семь — над Брянской областью, пять — над Азовским морем, три — над Ярославской и Волгоградской областями, два — над Черным морем и по одному — над Курской и Воронежской областями.

Ранее стали известны подробности об отеле, пострадавшем при атаке ВСУ на Крым.

Атаки БПЛА на Россию
