При атаке дрона ВСУ на Астраханскую область пострадала местная жительница

В результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Астраханскую область пострадала местная жительница. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.

«Астраханка оперативно доставлена в Областную клиническую больницу. Ей оказывается вся необходимая помощь, жизни пострадавшей ничего не угрожает», — говорится в посте.

По словам губернатора, главной целью украинских войск был промышленный объект. При падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые оперативно ликвидировали.

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое не выжили.

Кроме того, была повреждена средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент атаки не было, однако ранен охранник.

Ранее губернатор Севастополя назвал цель удара БПЛА по санаторию в Крыму.