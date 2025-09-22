На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности об отеле, пострадавшем при атаке ВСУ на Крым

Mash: отель, который пострадал при атаке дронов ВСУ, закрыл бронь до октября
true
true
true
close
Shutterstock

В Крыму в населенном пункте Форос отель Luciano Wellness & SPA Foros закрыл бронь до октября из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бассейн при гостинице тоже не будет работать.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что украинские военные атаковали посетителей отеля прямо во время банкета. Источник рассказал, что пострадало много гостей. Некоторых из них спасти не удалось. Во время налета многие присутствующие начали убегать в подвалы отеля. Налет украинских беспилотников был длительным, и люди смогли выйти из укрытий только ночью.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

Ранее военный эксперт допустил, что атаку дронов ВСУ на Крым координировал Запад.

Атаки БПЛА на Россию
