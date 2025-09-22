Очевидец рассказал, как дрон влетел в окно школы в Крыму

Беспилотник ВСУ повредил актовый зал, библиотеку и столовую в школе в Форосе

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел прямо в окно второго этажа школы в поселке Форос на южном берегу Крыма. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник учебного заведения.

По словам собеседника агентства, после того, как дрон влетел в окно, произошел взрыв. Пострадали актовый зал, библиотека, столовая. Сам учебный корпус не получил повреждения.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

13 пострадавших при атаке БПЛА в Крыму были доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им была оказана всесторонняя специализированная помощь

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.