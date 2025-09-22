На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные за сутки ликвидировали более 300 дронов ВСУ

МО: за сутки ВС РФ уничтожили 339 украинских беспилотников
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Российские войска за сутки ликвидировали 339 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

В том числе, ПВО РФ за несколько часов ликвидировали 28 украинских дронов в небе над Белгородской областью. По информации ведомства, атака продолжалась в период с 8:00 до 12:00 мск. ВСУ пытались нанести удары с помощью дронов самолетного типа.

22 сентября стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области.

Этой ночью в Крыму были зафиксированы потери среди гражданского населения в результате атаки украинских беспилотников. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что шестнадцать человек получили ранения, а троих спасти не удалось.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.

СВО: последние новости
