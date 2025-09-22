В Белгородской области за четыре часа сбили почти 30 украинских дронов

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, атака продолжалась в период с 8:00 до 12:00 мск. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары с помощью дронов самолетного типа.

В течение прошедшей перед этим ночи над российской территорией сбили 114 украинских беспилотников. Дежурные средства ПВО перехватили по 25 целей в Краснодарском крае и Ростовской области. В Белгородской области ликвидировали 19 БПЛА, в Астраханской области — 13, в Крыму — 10. Еще семь дронов ВСУ нейтрализовали в Брянской области, пять — над акваторией Азовского моря, по три — в Волгоградской и Ярославской областях, два — над акваторией Черного моря. Единичные цели сбили в Курской и Воронежской областях.

Комментируя ситуацию, глава Краснодарского края Роман Синяговский сообщил, что в результате атаки никто не пострадал. Тем не менее по 13 адресам в Славянском районе были зафиксированы повреждения.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал 18-летнюю девушку на мопеде в Курской области.