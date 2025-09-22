Стала известна причина взрыва у военной базы в афганском Баграме

Взрыв рядом с военной базой в уезде Баграм афганской провинции Парван произошел в результате уничтожения старых боеприпасов. Об этом сообщил портал Tolo news со ссылкой на полицию.

О взрыве на авиабазе стало известно 21 сентября.

Управление полиции провинции Парван сообщило, что в районе Чар-Кала уезда Баграм были найдены, обезврежены и уничтожены взрывчатые вещества, оставшиеся с прошлых времен. Взрыв был произведен накануне после полудня.

В полиции также сообщили, что взрыв был контролируемым, были приняты все необходимые меры безопасности.

18 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия. По его словам, база приоритетна для Вашингтона, так как она находится в часе полета от китайских ядерных объектов.

Позднее Трампа пригрозил властям Афганистана «плохими последствиями» в случае, если они откажутся добровольно отдать ему военную базу в провинции Парван. В ответ на это правительство азиатской республики указало американскому лидеру на соглашение о невмешательстве США во внутреннюю политику.

