Власти Афганистана ответили на угрозы Трампа

Афганистан после слов Трампа напомнил США об обязательстве не применять силу

Правительство Афганистана напомнило США об обязательстве не применять силу в ответ на заявления президента Дональда Трампа о планах вернуть авиабазу Баграм под американский контроль. Заявление кабмина передает «Интерфакс».

«В соответствии с Дохийским соглашением Соединенные Штаты обязались «не применять силу и не угрожать ей против территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела». Поэтому необходимо, чтобы они оставались верны своим обязательствам», — заявили в афганском правительстве.

Вместо повторения прошлых неудачных подходов Вашингтону следует принять политику реализма и рациональности, добавили там.

18 сентября Трамп заявил, что Вашингтон надеется вернуть авиабазу Баграм и предпринимает для этого определенные действия. Политик объяснил, что база нужна стране, так как она находится в часе полета от китайских ядерных объектов.

По его словам, если Афганистан не вернет Баграм тем, кто ее построил, то есть США, «то произойдут плохие вещи».

Ранее сообщалось, что мечта Трампа о возвращении Баграма может обернуться новым вторжением в Афганистан.