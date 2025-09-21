На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Афганистана ответили на угрозы Трампа

Афганистан после слов Трампа напомнил США об обязательстве не применять силу
true
true
true
close
DoD/Global Look Press

Правительство Афганистана напомнило США об обязательстве не применять силу в ответ на заявления президента Дональда Трампа о планах вернуть авиабазу Баграм под американский контроль. Заявление кабмина передает «Интерфакс».

«В соответствии с Дохийским соглашением Соединенные Штаты обязались «не применять силу и не угрожать ей против территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела». Поэтому необходимо, чтобы они оставались верны своим обязательствам», — заявили в афганском правительстве.

Вместо повторения прошлых неудачных подходов Вашингтону следует принять политику реализма и рациональности, добавили там.

18 сентября Трамп заявил, что Вашингтон надеется вернуть авиабазу Баграм и предпринимает для этого определенные действия. Политик объяснил, что база нужна стране, так как она находится в часе полета от китайских ядерных объектов.

По его словам, если Афганистан не вернет Баграм тем, кто ее построил, то есть США, «то произойдут плохие вещи».

Ранее сообщалось, что мечта Трампа о возвращении Баграма может обернуться новым вторжением в Афганистан.

