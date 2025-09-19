На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина оштрафовали на 90 тысяч рублей за предложение Трампу забрать Урал

Shutterstock

Жителя Сургута оштрафовали на 90 тысяч рублей за высказывание о «передаче» Уральского федерального округа президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В судебной инстанции уточнили, что дело в отношении жителя Сургута рассматривалось по административной статье «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ». В итоге он был признан виновным и обязан выплатить штраф.

Как отмечается, заявление в суд составила прокуратура Сургута. Сотрудники ведомства в ходе мониторинга чатов Telegram обнаружили комментарий под новостью о том, что США планируют изъять Гренландию у Дании. Мужчина оставил запись: «Трамп, лучше забери Уральский федеральный округ, мы тебе доплатим».

В начале года американский лидер, обосновывая свое видение «свободного мира», неоднократно заявлял о том, что Гренландия должна войти в состав США. Впоследствии посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о том, что Москва в таком случае «примет меры, адекватные возникающим угрозам».

Ранее в США задумались о покупке у России Командорских островов.

