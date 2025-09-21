У ворот авиабазы в Афганистане прогремел взрыв

В Афганистане раздался взрыв у авиабазы Баграм, которую хотел получить Трамп

У ворот военной базы в уезде Баграм афганской провинции Парван произошел взрыв. Именно через этот пропускной пункт проходят основные передвижения в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство «Джомхур».

«Местные источники в провинции Парван сообщают о взрыве у четвертых ворот авиабазы Баграм, известных под названием «Си дукан», – передает агентство.

Как уточняет СМИ, вероятно, взрыв произошел на фоне обострения политической риторики, связанной с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном возвращении американцами авиабазы.

21 сентября президент США Дональд Трамп пригрозил властям Афганистана «плохими последствиями» в случае, если они откажутся добровольно отдать ему военную базу в провинции Парван. В ответ на это правительство азиатской республики указало американскому лидеру на соглашение о невмешательстве США во внутреннюю политику.

«Соединенные Штаты обязались не применять силу и не угрожать против территориальной целостности или политической независимости Афганистана», — напомнили в правительстве Афганистана.

В Кабуле при этом сослались на документ, который называется Дохийское соглашение.

