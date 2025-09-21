На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У ворот авиабазы в Афганистане прогремел взрыв

В Афганистане раздался взрыв у авиабазы Баграм, которую хотел получить Трамп
true
true
close
Mohammad Ismail/Reuters

У ворот военной базы в уезде Баграм афганской провинции Парван произошел взрыв. Именно через этот пропускной пункт проходят основные передвижения в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство «Джомхур».

«Местные источники в провинции Парван сообщают о взрыве у четвертых ворот авиабазы Баграм, известных под названием «Си дукан», – передает агентство.

Как уточняет СМИ, вероятно, взрыв произошел на фоне обострения политической риторики, связанной с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном возвращении американцами авиабазы.

21 сентября президент США Дональд Трамп пригрозил властям Афганистана «плохими последствиями» в случае, если они откажутся добровольно отдать ему военную базу в провинции Парван. В ответ на это правительство азиатской республики указало американскому лидеру на соглашение о невмешательстве США во внутреннюю политику.

«Соединенные Штаты обязались не применять силу и не угрожать против территориальной целостности или политической независимости Афганистана», — напомнили в правительстве Афганистана.

В Кабуле при этом сослались на документ, который называется Дохийское соглашение.

Ранее российский блогер предложил Трампу забрать Урал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами