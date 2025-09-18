На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп: США пытаются вернуть себе авиабазу в Афганистане

Трамп заявил, что Вашингтон пытается вернуть себе афганскую авиабазу Баграм
Alex Brandon/AP

Власти Соединенных Штатов надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Трансляцию выступления Трампа вел YouTube-канал Белого дома.

«Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», — сообщил американский лидер.

По его словам, база нужна Штатам, так как она находится в часе полета от китайских ядерных объектов.

Как именно США пытаются вернуть Баграм, Трамп не уточнил.

В августе 2021 года движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, вошло в Кабул и на следующий день объявило об окончании войны.

Соединенным Штатам после почти 20-летнего военного присутствия в стране пришлось в спешке выводить свой контингент. Военные бросили оружие, в том числе самое современное, технику, боеприпасы, а также оставили стратегически важные посты.

Ранее глава Пентагона заявил об углубленном расследовании вывода войск США из Афганистана.

