Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами» в случае отказа передать США авиабазу

Трамп: Афганистан столкнется с плохими вещами, если не передаст США Баграм
Ken Cedeno/Reuters

Афганистан может столкнуться с «плохими вещами», если США не вернут контроль над авиабазой Баграм. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, — то произойдут плохие вещи», — написал глава Белого дома.

18 сентября Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия. По его словам, база нужна США, так как она находится в часе полета от китайских ядерных объектов.

19 сентября агентство Reuters сообщило, что заявление президента США о возвращении афганской базы Баграм может привести к новому американскому вторжению в эту страну. Как утверждалось в материале, Соединенные Штаты могли бы приобрести базу с согласия талибов (движение внесено в список террористических организаций), однако остается неясным, какую форму может принять такое соглашение.

Ранее Афганистан отказал Трампу в возвращении под контроль США авиабазы Баграм.

