Санаторно-курортная отрасль Крыма работает штатно, несмотря на атаку ВСУ

Атака БПЛА не оказала влияние на санаторно-курортную отрасль Крыма, работа продолжается в штатном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства курортов республики.

«Санаторно-курортная отрасль Республики Крым работает в штатном режиме. <…> Для туристов и жителей Крыма работает горячая линия Минтуризма», — говорится в сообщении.

Министерство находится на связи с руководителями санатория «Форос», который подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. Сначала сообщалось о 15 пострадавших и двух погибших. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен. А в районе города Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

