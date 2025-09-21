Глава Крыма рассказал о пострадавших при атаке беспилотников на санаторий «Форос»

Аксенов: около 15 человек пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Крыму

Около 15 человек пострадали в результате удара вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Южном берегу Крыма. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атак беспилотников повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос», также было повреждено здание школы. Он уточнил, что есть и те, кто не пережил удар беспилотника.

Вечером 21 сентября в Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили над тремя регионами 22 беспилотника Вооруженных сил Украины самолетного типа.

В ночь на 20 сентября Россия и Украина обменялись массированными ударами. Свыше десяти российских регионов подверглись налету почти 150 украинских БПЛА. В Самарской области четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще один был ранен. В Саратове выбило окна в многоэтажках, пострадала женщина. Кроме того, под ударом ВСУ оказалась территория Запорожской АЭС, где находились международные эксперты МАГАТЭ. Россия в ответ нанесла масштабные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее российские войска ударили по местам запуска беспилотников ВСУ.