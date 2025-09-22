При ударе БПЛА по Крыму погибли три человека

В Крыму при налете беспилотников на поселок Форос погибли три человека, еще 16 ранены. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Чиновник выразил соболезнования родственникам погибших, пожелал выздоровления пострадавшим и пообещал оказать им помощь.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. Сначала сообщалось о 15 пострадавших и двух погибших. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен. А в районе города Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

Ранее губернатор Севастополя назвал цель удара БПЛА по санаторию в Крыму.