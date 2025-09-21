В Крыму потушили загоревшуюся после атаки БПЛА школу

В Крыму ликвидировали пожар в поселке Форос, где загорелся актовый зал средней школы им. А.С. Терлецкого. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что получили данные о возгорании в 19:51. С возгоранием боролись 34 человека и 12 единиц техники. Им удалось не допустить распространения огня: в 20:54 пожар был локализован на площади в 80 кв.м, а спустя примерно два часа его полностью потушили. Учащихся в учебном заведении не было, но при возгорании пострадал один человек.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке. При налете пострадали 15 человек, еще двое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и школа Фороса. Там был полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Охранник учебного заведения ранен. А в районе города Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

