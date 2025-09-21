В Крыму рассказали о разрушениях из-за прилета БПЛА

В поселке Форос при ударе дронов разрушен актовый зал и повреждена библиотека

При налете БПЛА на школу поселка Форос на Крымском полуострове был ранен охранник, написал в Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

Чиновник отметил, что в результате атаки в учебном заведении полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека.

До этого глава республики Сергей Аксенов сообщил, что при ударе дронов по санаторию «Форос» пострадали около 15 человек. Есть те, кто получил несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и школа поселка Форос. А в районе города Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

В региональном минздраве рассказали, что оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Крымская прокуратура взяла на контроль происшествие в санатории «Форос» и следит за соблюдением прав граждан.

