На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно число погибших при атаке на санаторий в Крыму

Минобороны сообщило, что при ударе по санаторию в Крыму погибли двое и ранены 15
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

При ударе ВСУ по санаторию «Форос» в Крыму погибли двое и получили ранения еще 15 мирных жителей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 19:30 по мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны квалифицировали произошедшее как террористическую атаку по гражданским объектам.

Вечером 21 сентября ВСУ атаковали школу и санаторий «Форос» на западе Крыма. Здание школы получило повреждения. Одновременно в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В районе Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

В минздраве Крыма рассказали, что оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Крымская прокуратура взяла на контроль происшествие в санатории «Форос» и следит за соблюдением прав граждан.

Ранее ВСУ ударили по второй за день автозаправке в ЛНР.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами