Стало известно число погибших при атаке на санаторий в Крыму

Минобороны сообщило, что при ударе по санаторию в Крыму погибли двое и ранены 15

При ударе ВСУ по санаторию «Форос» в Крыму погибли двое и получили ранения еще 15 мирных жителей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 19:30 по мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны квалифицировали произошедшее как террористическую атаку по гражданским объектам.

Вечером 21 сентября ВСУ атаковали школу и санаторий «Форос» на западе Крыма. Здание школы получило повреждения. Одновременно в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В районе Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

В минздраве Крыма рассказали, что оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Крымская прокуратура взяла на контроль происшествие в санатории «Форос» и следит за соблюдением прав граждан.

Ранее ВСУ ударили по второй за день автозаправке в ЛНР.