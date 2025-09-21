Губернатор Севастополя назвал цель удара БПЛА по санаторию в Крыму

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале назвал преступлением атаку ВСУ на санаторий «Форос» в Крыму.

«Удар пришелся по санаторию и школе в поселке, то есть по тем местам, где должны царить здоровье, безопасность и детский смех», — заявил чиновник.

По его мнению, таким образом «враги хотят посеять страх», но не знают «дух крымчан и всей России».

Вечером 21 сентября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что при ударе дронов по санаторию «Форос» в одноименном поселке пострадали около 15 человек. Есть те, кто получил несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и школа поселка Форос. Там полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Охранник учебного заведения был ранен. А в районе города Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

