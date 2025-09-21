При ударе артиллерии ВСУ по Запорожской области пострадали 14 человек

При атаке артиллерии ВСУ на Васильевку ранены 14 человек, один не выжил

Васильевский муниципальный округ Запорожской области атаковала артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Чиновник заявил, что при атаке пострадали 14 человек, среди них был годовалый ребенок. Один мужчина получил несовместимые с жизнью ранения. Балицкий выразил соболезнования его близким и пообещал оказать им всестороннюю помощь.

До этого сообщалось, что Васильевский округ подвергся массированному обстрелу. ВСУ атаковали многоквартирный дом на Театральной улице. Сначала стало известно о десяти пострадавших, трое из них были в крайне тяжелом состоянии. Балицкий предупреждал об опасности повторных ударов.

Глава администрации округа Наталья Романченко уточнила, что город Васильевку обстреляли из ствольной артиллерии. Там было повреждено здание канцелярии межрайонного суда. Коллектив перевели на дистанционный формат работы.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.