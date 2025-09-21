На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какое оружие ВСУ применили для атаки на Васильевку

ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области из ствольной артиллерии
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские военнослужащие вели обстрел города Васильевки в Запорожской области из ствольной артиллерии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романченко.

«На данный момент 12 раненых мирных жителей! Среди них маленький ребенок», — подчеркивается в заявлении.

Как рассказал глава региона Евгений Балицкий, в настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Он добавил, что ребенок находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает.

Васильевка подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 21 сентября. По словам Балицкого, удару подвергся многоквартирный дом на Театральной улице.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска с помощью беспилотников атаковали населенные пункты в регионе. Одной из целей стал поселок Ракитное, где серьезно пострадал мужчина. Его спасти не удалось.

В селах Салтыково и Варваровка из-за действий ВСУ четыре человека получили ранения. Среди них — две женщины и двое мужчин.

Ранее в Курской области при атаке украинского дрона пострадал 50-летний мужчина.

