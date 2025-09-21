Запорожская область подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ

Васильевский муниципальный округ Запорожской области подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, противник обстрелял многоквартирный дом на Театральной улице. Балицкий уточнил, что в результате атаки украинской армии пострадали десять человек, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Губернатор добавил, что находится на связи с оперативными службами. Также он предупредил местных жителей об опасности повторных ударов по гражданским объектам.

До этого Балицкий сообщил, что атаки ВСУ по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) грозят ядерной катастрофой. По его словам, последствия массированных налетов могут быть непредсказуемы и опасны для всего мирового сообщества, поскольку АЭС является объектом повышенной опасности.

Балицкий подчеркнул, что ВСУ занимаются «ядерным шантажом», нанося удары по атомным станциям. Он отметил, что подобные действия недопустимы и требуют осуждения со стороны других государств.

Ранее на Запорожской АЭС заявили о критической ситуации из-за атак ВСУ.