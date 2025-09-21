В городе Запорожской области во время атаки ВСУ пострадало здание суда

В Васильевке (Запорожская область) здание канцелярии межрайонного суда пострадало во время артиллерийского обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Запорожского областного суда.

«В результате обстрела города Васильевка Запорожской области сегодня, 21 сентября, пострадало здание канцелярии Васильевского межрайонного суда», — сказал представитель суда.

Сообщается, что коллектив был переведен на дистанционный формат работы. В пресс-службе добавили, что незадолго до этого ударом украинской армии была повреждена кровля здания суда.

Васильевка подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины днем 21 сентября. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, удару подвергся многоквартирный дом на Театральной улице.

Глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романченко сообщала, что украинские военнослужащие вели обстрел города Васильевки в Запорожской области из ствольной артиллерии.

Ранее на Запорожской АЭС заявили о критической ситуации из-за атак ВСУ.