Российские войска ударили по местам запуска беспилотников ВСУ

Минобороны: российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в 138 районах
Евгений Биятов/РИА Новости

За сутки российские войска нанесли удары по 138 районам, где находились пункты временной дислокации украинских формирований и базы для запуска беспилотников. Об этом сообщило министерство обороны России.

Как заявили в военном ведомстве, целью этих ударов было подавление инфраструктуры, используемой Киевом для атак на российские регионы. В рамках операции были уничтожены места запуска украинских беспилотников и базирования украинских вооруженных формирований.

Также в тот же день российская противовоздушная оборона сбила 65 украинских беспилотников самолетного типа.

В ночь на 21 сентября российская противовоздушная оборона уничтожила 19 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. Министерство обороны России уточнило, что из этого числа 12 дронов были перехвачены над Крымом, 4 — над акваторией Черного моря, 2 — в Брянской области и еще один — в Курской области.

Ранее на Украине пожаловались на «поумневшие» российские беспилотники.

