Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ в Черном море

Черноморский флот России уничтожил два безэкипажных катера противника в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, 12 дронов были сбиты над Крымом, еще четыре — над акваторией Черного моря. Кроме того, два беспилотника уничтожили над Брянской областью, один — над Курской.

Прошлым вечером беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю в селе Дубовица, в результате 50-летний мужчина получил ранения. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что у пострадавшего зафиксирована минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча, головы и уха, а также акустическая баротравма.

Ранее на Украине пожаловались на «поумневшие» российские беспилотники.