На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине пожаловались на «поумневшие» российские беспилотники

Волонтер ВСУ Берлинская: российские дроны научились самостоятельно целиться
true
true
true
close
Shutterstock

Россия наращивает число ударных беспилотников с функцией динамического изменения точки прицеливания. Об этом заявила волонтер, основательница проектов поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская, передает издание «Страна».

Волонтер пояснила, что раньше российские беспилотники могли летать исключительно по заданным координатам. Однако сейчас дроны способны самостоятельно корректировать полет в зависимости от смещения целей, подчеркнула основательница проектов.

«Это увеличивает эффективность внедрения [беспилотников] в разы», — сказала Берлинская.

В июле спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ сложно сбивать реактивные дроны «Шахеды» ВС России. По его словам, у украинской армии недостаточно средств для противодействия таким аппаратам, поскольку они на радарах выглядят как крылатая ракета. Для сбития таких дронов нужна полноценная зенитная артиллерия, оснащенная радарами, оптическими станциями и программируемыми снарядами.

Ранее в России появился беспилотник, способный висеть в воздухе сутки.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами