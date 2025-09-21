На Украине пожаловались на «поумневшие» российские беспилотники

Россия наращивает число ударных беспилотников с функцией динамического изменения точки прицеливания. Об этом заявила волонтер, основательница проектов поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская, передает издание «Страна».

Волонтер пояснила, что раньше российские беспилотники могли летать исключительно по заданным координатам. Однако сейчас дроны способны самостоятельно корректировать полет в зависимости от смещения целей, подчеркнула основательница проектов.

«Это увеличивает эффективность внедрения [беспилотников] в разы», — сказала Берлинская.

В июле спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ сложно сбивать реактивные дроны «Шахеды» ВС России. По его словам, у украинской армии недостаточно средств для противодействия таким аппаратам, поскольку они на радарах выглядят как крылатая ракета. Для сбития таких дронов нужна полноценная зенитная артиллерия, оснащенная радарами, оптическими станциями и программируемыми снарядами.

Ранее в России появился беспилотник, способный висеть в воздухе сутки.